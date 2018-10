LAPOINTE, Thérèse Roy



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 1er octobre 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Thérèse Roy, épouse de monsieur Eudore Lapointe. Elle était la fille de feu Imelda Bernard et de feu Elzéar Roy et de feu Georges Beaudoin. Elle demeurait à Saint-Raphaël, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auvendredi le 12 octobre 2018 de 19h à 21h30. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h00.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Nicole (Ghislain Labrecque), Yvon (Claire Mercier), Guylaine (Langis Thibault), Sonia (Steve Bélanger), Dana (Raynald Bernard), Christian (Anny Labrosse); ses petits-enfants: Michaël Labrecque, Sandra et Mireille Lapointe, Sabrina et Yannick Thibault, Alexandra et Guyaume Bélanger, Mélissa et Marie-Pier Bernard, Megan, Johany et Jade Lapointe ainsi que ses 12 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Armand Roy (feu Anita Roy), feu Jeannine Roy (feu Alexandre Roy), feu Rollande Roy (feu Rolland Bissonnette), Elzéar Roy (feu Lise Morency, Patricia), Pierrette Beaudoin (Jacques Morin), feu Lorraine Beaudoin, Robert Beaudoin (Carole Morin), Jean-Guy Beaudoin (Nicole Picard), Claudette Beaudoin (Égide Brisson) et Yvon Beaudoin (feu Louisette Picard). De la famille Lapointe, elle était la belle-sœur de: feu Lucien, Gérard, feu Irène (feu Emilien Gagnon, Jean-Paul Fontaine), feu Rollande (feu Lionel Montminy), Alice (Julien Corriveau), Léontine (feu Lionel Laliberté), Ulric (Carmen Therrien), Rolland (Estelle Bolduc), feu Marie (Robert Blanchette), feu Philippe, Gisèle (Robert Laverdière) et Roger (Lucette Dugas). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués et aussi à Marie-Claude Labrecque et Gaétan Roy de la Résidence du Cœur au Bellechasse de Saint-Nérée pour leur dévouement. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la