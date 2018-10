10 idées de déguisement d’Halloween en groupe ou en duo

Bon, vous avez lu notre liste des 10 costumes qu’on va voir partout cette année, il est maintenant temps de vous donner nos suggestions pour des déguisements de groupe!

Que vous soyez 2, 3 ou même une grosse gang, on a des idées pour vous. Allons-y!

1. Ariana Grande & Pete Davidson

Sneakers, oeil de chat, la queue de cheval légendaire de Ariana, du linge mou et, hop! Votre déguisement de couple est réglé!

2. Riverdale

On risque de voir pas mal de Betty, Veronica, Archie et Juhghead cette année, et on n'a absolument rien contre ça, mais pour une touche d’originalité, déguisez-vous plutôt en Serpents avec votre gang!

3. L’Académie

L’occasion idéale de ressortir un vieil uniforme de collège et de porter un noeud papillon. Cette idée est parfaite pour un grand groupe, ou une gang de filles!

4. Hailey Baldwin & Justin Bieber

Le couple le plus cute de 2018, Justin et Hailey ont toujours un style vestimentaire incroyable, mais on a une petite faiblesse pour le «double denim» et la chemise hawaiienne.

5. Les conseillers de XOXO

Si vous êtes un trio, le costume idéal cette année sera les conseillers de XOXO!

Et, si vous le faites, s'il vous plait, allez-y avec le look lunettes vertes de Cary!

6. Cardi B et Nicki Minaj

La chicane qui s’est transformée en bataille physique le soir du Icon Party de Harper’s Bazaar entre Cardi B et Nicki Minaj aura marqué 2018.

Pourquoi ne pas se déguiser en elles avec votre BFF (ou votre pire ennemie)? La Nicki pourra passer la soirée à brandir un soulier.

7. Black Panther

Black Panther a battu TOUS les records au début de 2018, et c’est en grande partie grâce aux personnages géniaux qui font partie du film. Et toutes les occasions sont bonnes pour se sentir badass.

8. Mean Girls

Ok, Mean Girls est sorti il y a 14 ans (ouch), mais ça reste un film culte avec des personnages iconiques. Que vous soyez les Plastics à 3, ou que vous ajoutiez Cady ou même Janis, les gens vont tout de suite reconnaître votre look.

9. Lady Gaga et Bradley Cooper

Si vous n’avez pas encore vu A Star is Born, courrez! Et puis après ça, déguisez-vous en Ally et Jackson, les personnages du film.

10. Un groupe de sorcières

Ok, on n'a pas encore vu la nouvelle série sur Sabrina, l’apprentie sorcière, mais on sait qu’il va y avoir un trio de soeurs sorcières aux look trop cool. Vous pouvez aussi simplement opter pour le déguisement de sorcière classique et votre look sera très 2018.

En espérant vous avoir inspirés! Mais il faut préciser une petite chose; l’Halloween, c’est fait pour s’amuser et laisser aller sa créativité, mais il faut rester culturellement sensible. Une identité de genre, de sexualité ou de race, ce n’est pas un déguisement. Merci!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!