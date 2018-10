AUCLAIR, Claude



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 octobre 2018, à l'âge de 77 ans et 4 mois, est décédé monsieur Claude Auclair, époux de madame Lise Picard, fils de feu madame Thérèse Bilodeau et de feu monsieur Léo Auclair. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière La Souvenance à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Lise, son fils Denis (Nancy Guay), ses petits-enfants: Raphaël et Valérie, son frère René (Laure-Aimé Poulin), sa soeur Rose; ses beau-frère et ses belles-soeurs: Gérard Roberts (feu Anita Auclair), Hélène Picard (Richard Bergeron), Diane Picard (feu Benoît Judd), son neveu Patrick (Diane O'reggio). Il sera aussi regretté par ses neveux, nièces et ami(e)s plus particulièrement Pierre Alain (Marie Parent), Huguette Huard (feu Roger Plamondon), Johanne et Michel Giroux ainsi que par ses bons voisins immédiats. Il est parti rejoindre son frère Léo et sa soeur Raymonde. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du deuxième étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Compenser l'envoi de dons à la Fondation Québécoise du cancer. Des enveloppes de dons seront disponibles sur place.