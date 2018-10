BÉLANGER, Gilberte



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 septembre 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Gilberte Bélanger, épouse de feu monsieur Raoul Donaldson, fille de feu monsieur Joseph Bélanger et de feu madame Alvina Béland. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Wilbrod (Hélène Cadoret), Francine (Michel Dakin) et Gladys (Mario Demers); ses petits-enfants : Cynthia Donaldson (Bernard Lepage), Endy Donaldson (Marie-Christine Tanguay), William Demers (Isabelle Grenier Dion), Charles-Frédérik Demers (Julia Hastie), Jessica Demers (Olivier Campbell) et Laurie-Anne Demers (Nicolas Garneau); ses arrière-petits-enfants : Benjamin, Charles, Emma, Eliot et Alice. Elle laisse également dans le deuil sa belle-soeur madame Georgette Pelletier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Outre son mari, elle est allée rejoindre ses nombreux frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don. La famille vous accueillera aule vendredi 12 octobre de 19h à 21h30 ainsi que le samedi 13 octobre à compter de 10h.