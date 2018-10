BOUCHER, Sylvie



Paisiblement, à la suite de longues souffrances, Sylvie est décédée le 1 octobre 2018, à son domicile. Comme à l'habitude, elle s'en est allée discrètement pour ne pas déranger. Elle laisse dans le deuil, son conjoint Jean Ivic, ses sœurs et frère: Dominique (Denis Plante), Martine et Serge (Marie-Claude Caouette), ses nièces Julie et Karen (Sébastien Levesque) et leurs enfants: Léandre, Victor et Agathe, ainsi que la fille de son conjoint Jovanka Ivic (Louis-François Naud) et Béatrice.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.Nous tenons à remercier le personnel du CRCEO pour la qualité des soins prodigués. Remerciements personnels au Docteur Anne Moreau pour son dévouement et sa compassion, ainsi qu'à toute l'équipe du CLSC Ste-Foy-Sillery. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.