BLOUIN DUFRESNE

Lorenza Cazeault



Le 2 octobre 2018, Mme Lorenza Cazeault (fille d'Uldéric Cazeault et d'Yvonne Roy) nous a quittés à l'âge de 96 ans et trois mois. Elle laisse dans le deuil sa fille Carole Blouin (Jean-Luc Talbot), ses petits-enfants Marie-Ève (Philippe), Mathieu (Vanessa) et Simon Blouin-Sirois (Andrew), leur père Denis Sirois, sa belle-sœur Jeanne D'Arc Blouin, ses neveux, nièces et plusieurs autres amis et proches. Elle est allée rejoindre ses complices : ses frères et sœurs Lucien, Fernande, Marie-Paule, Cécile, Roger, Charles-Henri, Évelyne, Marguerite, Françoise, ses " deux bons maris " Robert Blouin et Jean-Louis Dufresne, ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères. Elle nous a marqués par sa joie de vivre, ses éclats de rire, son chantonnement, sa grande générosité et son amour des gens. Elle nous manquera grandement.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13 heures. L'inhumation des cendres se fera par la suite au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière St-Charles. Un gros merci à tous ceux et celles qui ont contribué à son confort lors de son séjour à la Résidence Côté Jardins et à l'Hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com . Des formulaires seront disponibles sur place.