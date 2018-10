NOLIN, Jean-Charles



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 28 septembre 2018, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jean-Charles Nolin, époux de feu madame Rita Fréchette, fils de feu madame Blanche L'Hébreux et de feu monsieur Arthur Nolin. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 12 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Richard (Johanne Bertrand), Jean-Daniel (Gisèle Landry), Ann (Pierre Valcourt), Linda (Alain Montminy) et Gilles (Sylvie Bélanger); ses petits-enfants: Yan (Isabelle Fontaine-Larochelle), Kim (Nicolas Bilodeau), Laurie, feu Kathérie et David (Joanie Minville); ses arrière-petits- enfants: Zoé, Émy, Abigaël et Jade; ses frères et sœurs: Lilianne (Claude Tardif), Hélène (André Pichette), André (Lucille Daigle) et Lisette (Thys DeVeer); les beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fréchette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il demeurera à jamais dans nos pensées les plus tendres. Il était le frère de feu Benoît, feu Monique, feu Jacques, feu Janine, feu Georgette, feu Gisèle et feu Louise. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.