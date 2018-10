AUBERT, Gabrielle Lemay



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 octobre 2018, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée madame Gabrielle Lemay, épouse de monsieur Léonard Aubert. Elle était la fille de feu Alphonse Lemay et de feu Éva Laverdière. Elle demeurait à Saint-Gilles de Lotbinière. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Paule (Donald Shallow), Martin, Gaétan, Denis (Josée Demers) et Marie-Claude (Bert Gow); ses petits-enfants: Patsy Shallow (Steve Martineau), Nancy Shallow (Mathieu Paquet), Dave Shallow (Maryse Duval), Kaven Aubert (Samantha Roch), Stéphanie Aubert (Nicolas Parent), Caterina Aubert (Pier-Luc Turgeon) et Alexandre Aubert; ainsi que ses 13 arrière- petits-enfants qu'elle aimait tant. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs et son frère: Thérèse Lemay, Jeanne d'Arc Lemay et l'abbé Marc-André Lemay, de même que sa belle-sœur, Denise Moreau, et ses belles-sœurs de la famille Aubert: Albertine Dubosq, Simone Dubord et Caroline Marois. Elle est partie rejoindre son fils Patrice, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés de la famille Lemay: sœur Cécile CND, Rose-Anne (Gérard Nadeau), Marie-Claire (Charles-Auguste Côté), Raymond (Lucienne Côté), l'abbé Gérard, Fernand Aubert, Rita (Rosaire Bilodeau), Paul-Eugène Carrier, Jean-Paul (Denise Talbot) et Martial; ses belles-sœurs et beaux-frères décédés de la famille Aubert: Maria (Alphonse Flamand), Rosaire, Yvonne (Alphonse Audet), Gertrude (Placide Caron), Gérard (Élizabeth Guay), Irène (Lucien Montminy), Delphis, Yvette (Maurice Rousseau), André, Jean-Baptiste (Mariette Lafrenière) et Florent. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du CLSC de Laurier-Station ainsi que l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 12 octobre 2018 de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h, ainsi que le samedi à compter de 9 h.L'inhumation aura lieu au cimetièreparoissial.