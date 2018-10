LAGRANGE, Maurice



Entouré de l'amour des siens, à l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 2 octobre 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Maurice Lagrange, époux de madame Lise Therrien. Il demeurait à Lévis, autrefois à Daaquam (Saint-Juste-de-Bretenières). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Mario Cameron) et Sébastien; ses petits-fils: Samuel Cameron (Catherine Langlois) et William Cameron (Kassandra Ruel); ses frères et soeurs: Céline (feu Jacques Trottier), Gaston (Liane Audet), Jocelyne (Raymond), Nicole (René Caron), Lise, feu Jean-Yves (Chantal Tanguay), Francine (Michel Rodrigue), Monique (Jean-Guy Roy ami de la famille) et Émilien (Cynthia Morin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Therrien: feu Lauréat (feu Marielle Guillemette), René (Pierrette Blanchette), Marius (Diane Demers), Carmelle (feu Maurice Vandette), feu Ghislaine (feu Roger Gamache), Anita (Robert Blais), Camil (Lise Patenaude), Isabelle (Donald Ouellet), Diane (Hermel Gamache), Dolorès (Claude Lancup), Noëlla (Omer McIntyre) et Caroline (Yvon Bernier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins intensifs de l'Hôpital Laval pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/).La famille vous accueillera aule vendredi 12 octobre de 19h à 21h et le samedi 13 octobre à compter de 9h.