LAMONTAGNE, Madeleine Caron



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 octobre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Madeleine Caron, épouse de feu Jean-Guy Lamontagne. Elle demeurait autrefois à Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucie (feu Jean-François Fortier) et Rénald; ses petits-fils adorés Nicolas et Guillaume Côté (Annie Chamberland) ainsi que son arrière-petite-fille Marjory; ses soeurs Thérèse (feu Marcel Matte), Monique (feu Gilles Lemelin), Jeanne D'Arc (Gaston Beaudoin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lamontagne : feu Gaétan (feu Fernande Levasseur), feu Cécile, feu Raymond (feu Marie Rondeau), feu Julienne (feu Hervé Couture), feu Paul-André (feu Monique Collet), Denis, Huguette (feu Conrad Duclos) et feu Madeleine; ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille recevra les condoléances à la maisondès 10h30.Sincères remerciements au personnel de la Résidence du Précieux Sang pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêves d'Enfants. Des formulaires seront disponibles sur place.