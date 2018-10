LEBLANC, Gilberte



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 29 septembre 2018, à l'âge de 83 ans 8 mois, est décédée dame Gilberte Leblanc, conjointe de feu monsieur Fernand Daigle. Née à Chandler, le 21 janvier 1935, elle était la fille de feu dame Marie-Geneviève Duguay et de feu monsieur Nazaire Leblanc. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Madame Leblanc laisse dans le deuil ses frères: Gaston (feu Noëlla Cyr), Roland (Suzanne Bouchard), Therry; beaux-frères et belles-sœurs: Rodrigue Daigle (Rita Tanguay), Claude Daigle (Marthe Gingras), Jean-Guy Daigle (Lise Lauriault), André ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de