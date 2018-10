BOISSONNEAULT PAGEAU

Pauline



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Pauline Boissonneault Pageau, survenu à Québec, le 2 octobre 2018. Elle était l'épouse de feu Paul-Henri Pageau, fille de feu Onésime Boissonneault et de feu Délina Ménard. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 13h30,Elle laisse dans le deuil sa fille Thérèse; ses petits-enfants: Alain (Stéphanie Roy), Patricia et Daniel Murray; ses arrière-petits-enfants: Maèva, Léanne, Shawn et Naomie Murray, Alyson, Enrick, Michaël et Loick Roberge; ses arrière-arrière-petits-enfants: Léonie et Nathan Roberge; son frère René (Gertrude Talbot); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s, dont Denise Jobidon et Patrick Roberge. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre jeunesse de Québec, 2915, avenue du Bourg-Royal, Québec (QC) G1C 3S2, téléphone : 418 661-6951. https://fondationcjq.com/