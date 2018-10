LANDRY, Madeleine Létourneau



À l'Unité des Soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg, le 25 septembre 2018, est décédée, sereinement et tout en douceur, dame Madeleine Létourneau, épouse de monsieur Richard Landry. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h30 à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Richard, ses frères et ses sœurs: Georges (Gisèle Lessard), feu Gérard (Isabelle Grondin), Janine (feu Jean-Guy Giguère), feu Jean-Louis (Gisèle Béliveau), feu Philippe (Pierrette Drolet), feu Thérèse (Philippe Chouinard), Rita (Robert Vézina) et Monique (Alain Mimeault); son beau-frère et sa belle-sœur: Daniel Landry et Venise Landry (feu Jean-Paul Roy) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle laisse également dans le deuil ses filleuls adorés: Jean-Luc Mimeault et Olivier Vézina. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Unité des Soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg pour les bons soins prodigués et l'attention apportée, en particulier la Dre Anne Paquet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Unité des Soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg, 7150, boul. Cloutier, Québec (QC) G1H 5V5 tél. : 418-628-0456. Des formulaires seront disponibles sur place.