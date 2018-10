MATTEAU, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 septembre 2018, à l'âge de 85 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gilles Matteau, époux de feu Véronique Marcotte. Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Bruno Desrochers), Jacinthe (feu Daniel Bourdon), Marianne (François Côté), Maryse (Errol Turmel), Julie (Normand Roberge), Dany (Julie Duhaime); ses petits enfants: Pascale (Yannick Fréchette) et Geneviève (Stéphane Gagnon), Charles-David et Isa-Marie (Julien Commings-Ross), Emmanuelle (Hugo Lemay), Jean-Mathieu (Audrey Dubois) et Julien-Pier (Catherine Laroche), Etienne (Galadriel Arlen), Bastien, Éloi et Éliam Matteau; ainsi que 15 arrière-petits-enfants et 2 en route. Ses frères et sa soeur: feu Robert (feu Blandine Fecteau), feu Jean-Paul (Thérèse Maurice), feu Yolande (feu Camil Richer), feu Maurice (Anita Cotnoir), feu Julien (feu Blanche Quirion); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marcotte : Marie-Claire (feu Léopold Auclair), Thérèse (feu André Dubois), feu Gisèle (Robert Houde), feu Maurice (feu Noëlla Olivier), Hélène (Jean-Maurice Béland), feu Madeleine (Réjean Morency), Jean-Pierre (feu Lise Pelletier, Lisette Bergeron); ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement particulier à Manon Jacques et son personnel pour les bons soins qu'il a reçus à la Résidence Lotbinière. La famille vous accueillera, parents et ami(e)s,à compter de 11 h en présence des cendres,La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire