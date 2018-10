CHOUINARD, Gérard



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 3 octobre 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Gérard Chouinard époux de feu madame Ghyslaine Robichaud et compagnon de madame Brigitte Fournier. Fils de feu dame Marie-Jeanne Bernier et de feu monsieur Hormidas Chouinard, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Il laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle et Maxime (Chantale Dumont); ses petits-enfants: Marc- Antoine et Edouard ainsi que Félix et Olivier. Il était le frère et le beau-frère de: feu Josaphat Bélanger (feu Marie-Anna Bernier), feu Jean-Denis Bélanger (feu Colette Dubé), Marie-Paule Bélanger (feu Ovide St-Pierre), feu Marie-Claire Bélanger (feu Germain Dubé), Louis Bélanger (Thérèse Morneau), feu Philippe Bélanger (Claudia Dubé), feu Nicolas Chouinard, Colette Chouinard (Robert Poulin) et Urbain Chouinard (Micheline Blanchet); de la famille Robichaud: Jocelyn (Céline Fortin), Estelle (Yvon Caron), Yvan (Lucie Fournier), Alain (Lorraine Lussier). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Fournier, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. Des sincères remerciements sont adressés au Dr Jacques Rivest et au personnel des soins à domicile et des soins palliatifs du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur support et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2, www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " sous les étoiles ".