TURCOTTE, Antoine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 septembre 2018, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédé monsieur Antoine Turcotte, époux de feu madame Lilianne Laliberté, fils de feu monsieur Joseph Turcotte et de feu madame Laura Dorval. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marcel (Nathalie Perrier), feu Pierre, Jacques (Ghislaine Lacroix), Claude (Monique Caron), Céline (Gérald Parent), Normand (feu Claudette Désautel, Carmelle Roy), Sylvie (Alain Breton) et André (Sonya Denis); ses 8 petits-enfants : Stéphane, Mélanie, Isabelle, Karine, Nicolas, Marie-Josée, Valérie, Vanessa et leurs conjoint(e)s; ses 9 arrière-petits-enfants : Thomas, Océanne, Pierre-Antoine, Aurélie, Olivier, Simon, Kéliane, Laurie et Maxime. Il laisse dans le deuil ses soeurs : Laurette (Claude Gagnon) et Jeannine (Luc Dion); ses belle-soeurs de la famille Turcotte : Rollande Dumas (feu Benoit Turcotte, Édmond Mercier) et Aline Doiron (feu Georges Turcotte). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laliberté : Jacqueline Laliberté (feu Roland Laliberté), Simone (feu Jean-Paul Cloutier), Noëlla (feu Raymond Chavanel) et Thérèse (feu Yvon Carrier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse Lilianne, son fils Pierre ainsi que de nombreux frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs des familles Turcotte et Laliberté. La famille désire remercier le Dr Michèle St-Pierre, ainsi que son équipe du 5e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis, unité des soins gériatriques pour les bons soins reçus et leurs attentions auprès de notre père. Un grand merci également au personnel de la Résidence le Royal, de Saint-Henri-de-Lévis, pour les belles années que notre père y a passées. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Fabrique de Saint-Henri de Lévis. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 12 octobre de 19h à 21h30 ainsi que le samedi 13 octobre à compter de 9h.