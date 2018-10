CHOUINARD, Amédée



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 29 septembre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Amédée Chouinard, époux de dame Brigitte Laperrière. Né à Boischatel, le 22 avril 1926, il était le fils de feu dame Alice Vézina et de feu monsieur Alfred Chouinard. Il demeurait à Québec autrefois à Courville. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse, monsieur Chouinard laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Célyne Pilote), Daniel (Manon Bélanger); ses petits- enfants: Laurie, Mathilde et Isabelle; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Carmen (feu Roland Villeneuve), Louisette (feu Georges-Aimé Vézina), Alfred (feu Rose Bouffard), Diane (feu Guy Côté), René (Lorraine Labonté), Claude (Huguette Gaudreault); de la famille Laperrière: Jean (Thérèse Dubé), Marc (Réjeanne Beaudoin), André Samson (feu Micheline) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Amédée était également le frère de: Benjamin (Marguerite Vézina), Juliette (Jean-Charles Côté), Robert (Jeanne-D'Arc Roberge), Francine (Jean-Jacques Lefebvre) et le beau-frère de: Marcellin (feu Jeanne-D'Arc Tremblay), tous décédés. La famille remercie spécialement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, pavillon de l'Enfant-Jésus. Site : www.fondationduchudequebec.com , Tel: (418) 525-4385. Les funérailles sont sous la direction de