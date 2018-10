GILBERT-ROY, Marcelle



À l'Unité de soins de la Résidence Cardinal-Vachon à Québec, le 7 octobre 2018, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédée paisiblement madame Marcelle Gilbert (feu Michel Roy). Elle était la fille de feu Nérée Gilbert et de feu Zéphérine Vallée.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9h30. Elle laisse dans le deuil ses fils: Pierre (France Lamontagne), René prêtre et Serge (Julie Rhéaume); ses petites-filles adorées: Ariane (Olivier Hinse), Camylle et Élodie; ses sœurs: Rolande (feu Eugène Huard) et Françoise (feu Eugène Rouleau). Elle est partie rejoindre son fils André décédé en 2016, ainsi que ses frères et sœurs: feu Anna (feu Eddy Boucher), feu Andréa (feu Jeanne D'Arc Girard), feu Éva (feu Wilfrid Grenier), feu Marie-Ange (feu Adélix Bruneau), feu Léopold, feu Marguerite (feu Roméo Gagnon), feu Henri, feu Irène (feu Léonidas Paquet), feu Clermont (Berthe Gilbert), feu Yvan (feu Gilberte Poulin), feu Louis-Nazaire (Huguette Larochelle), feu Thérèse (feu St-Georges Fortin) et feu Gérard. La famille remercie chaleureusement tout le personnel de l'Unité de soins de la Résidence Cardinal-Vachon, de même que Dre Denise Nadeau, pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Cardinal Vachon, avec mention dédiée à l'Unité de soins, 2900 Alexandra, Québec QC G1E 7C7 tél. : 418 666-7953.