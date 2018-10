5 gadgets technos trouvés sur Amazon pour se simplifier la vie

Que ce soit pour trouver vos clés, filmer vos prouesses sportives ou enregistrer votre premier podcast personnel, nous avons repéré quelques suggestions technos à bon prix sur Amazon.ca.

Vous êtes le genre de personne qui prévoit déjà une liste d’idées cadeaux pour Noël? Eh bien gageons que vous dénicherez quelques offres à y ajouter!

Ensemble de 4 Plaquette Title

Si vous êtes comme nous, vous consacrez sûrement un nombre incalculable d’heures à ce sport national qu’est la recherche de trousseau de clés ou le creusage de craques de sofa pour retrouver un téléphone ou un portefeuille. Voici la plaquette Tile, qui une fois accrochée à votre porte-clés ou insérée dans votre portefeuille, piste ceux-ci à l’aide d’une application.

On peut également les faire sonner à distance au besoin! C’est votre cellulaire que vous cherchez? Vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton «Tile» de la plaquette pour le faire sonner. Profitez-en, le paquet de quatre est actuellement en rabais à 49,99$.

Camera GoPro Hero 7 Black

Désolé de vous le rappeler, mais l’hiver approche. Toutefois, bonne nouvelle pour les amateurs de sensations fortes: GoPro lançait en septembre dernier sa caméra à toute épreuve Hero 7 Black.

Les critiques à ce jour sont incroyablement positives. En plus de pouvoir capter des vidéos à couper le souffle en ski, vous pourrez diffuser le tout en direct pour seulement 529$.

Enregitreur Zoom

Le podcasting est finalement tendance au Québec et plusieurs se posent des questions telles que «Comment commencer?» et «Quel matériel utiliser?». Laissez-nous vous aider. Pour répondre à la première question: le plus rapidement possible! Puis, deuxièmement, on vous recommande cet enregistreur Zoom pour vous lancer.

C’est hyper simple à utiliser, ça convient à un podcast en solo, voire à une jasette à deux personnes, puis surtout, la qualité sonore est épatante pour son prix de 159,99$. Faites-vous entendre et partagez vos passions avec le monde entier!

Écouteurs Bluetooth de Tranya

Depuis qu’Apple a changé sa prise pour les écouteurs, c’est le bordel total. Vaut mieux ne pas trop se casser la tête et opter pour des écouteurs Bluetooth. Vous éviterez ainsi de devoir fouiller votre sac à la recherche du damné adaptateur.

Voici la paire de Tranya sans fil qui plaira également aux joggeurs, car elle est imperméable. Selon la critique, la qualité sonore est très bonne. Mieux encore, elle est actuellement en rabais à 69,99$.

Antenne télé de Fosmon

OK. C’est vrai qu’avec Netflix et les autres services du genre, la télé câblée peut parfois être redondante, d’où la popularité de la mouvance cord cutting. Mais... il peut arriver qu’un soir d’élections, par exemple, on veuille renouer avec la bonne vieille télévision en direct sans toutefois payer un abonnement au câblodistributeur du coin.

D’où cette antenne qui permet d’avoir une bonne image pour les chaînes de télévision, sans abonnement, pour seulement 18,69$.

Pour tout ça, d’autres merveilles et idées cadeaux, visitez Amazon.ca.