BLANCHET, Denis



Entouré de l'amour des siens, au CHSLD de St-Raphaël, le 1er octobre 2018, à l'âge de 73 ans et 10 mois, est décédé monsieur Denis Blanchet, fils de feu monsieur Pamphile Blanchet et feu madame Irma Gosselin et l'époux de madame Yolande Goulet. Il demeurait à St- Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à l'église de St-Charles-de-Bellechasse, 2815 ave royale St-Charles-de-Bellechasse, samedi le 13 octobre 2018 de 9 h à 10 h 55.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse: madame Yolande Goulet, ses fils: feu Jocelyn, Steve et Martin; ses frères et sœurs de la famille Blanchet: feu Roger (Thérèse Breton), Ferrier (Monique Duquet), Marie-Anne (feu Lucien Beaupré, feu Lucien Blouin), feu Conrad, Clément (Pierrette Turgeon) Gaétane (Gilles Aubé), Éloïse (Gérard Bélanger), Edith (feu Daniel Prévost, Jean-Guy Roy), Nicole (René Roy), Solange (Jacques Lapierre), Déliska (Marcel Breton); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goulet: Marcel Goulet (feu Ghislaine Comeau, Emilienne Blais) et Normand; ainsi que neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciements sincères au personnel du CHSLD de St-Raphaël pour les bons soins prodigués à Denis. La direction des funérailles a été confiée à la