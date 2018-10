LABRECQUE, Joseph



Au Centre d'hébergement de Sainte- Claire, le 6 octobre 2018 est décédé à l'âge de 94 ans et 9 mois, monsieur Joseph Labrecque fils de feu Adélard Labrecque et de feu Aldina Bernard, époux de madame Adrienne Montminy. Il demeurait autrefois à Saint-Nérée, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auà compter de 10h.et de là, au cimetière paroissial sous la direction de laIl est allé rejoindre son fils Gaétan (Joviette) et il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Céline (Marcel Lacasse), Simonne (André Lavertu), Serge (Brigitte Chabot); ses petits-enfants: Patrick (Thérèse Bizier) et Catie Labrecque (Stéphane Soley) et leur mère Candide, Caroline Forgues (Sébastien Morissette), Vincent et Isabelle Lavertu (David Bélanger), Pascal Labrecque (Angie Roy Carbonneau), Erick (Marie-Pier Arguin) et Audrey Deschênes (Israël Corbin) et leur mère Thérèse; ses arrière- petits-enfants: Rosie, Emérick et Maël Morissette, Évan Lavertu, Maëlie Soley, Christopher et Anaïs Bélanger, Éléonore Deschênes, Allison et Jacob Corbin. Il était le frère de: feu Ernest, feu Amanda (feu Napoléon Mercier), feu Marie-Anna (feu Alphonse Asselin), feu Imelda (feu Léopold Fournier), feu Armand (feu Gabrielle Labrecque), feu Diana (feu Albert Fournier), feu Eugène (Emilia Montminy), feu Cléophas (feu Rose-Anne Montminy), feu Lucia (feu Joseph Nadeau), feu Adrien (Georgette Therrien) et feu Emilien (Yvette Therrien (Adélard Leroux). De la famille Montminy, il était le beau-frère de: feu Paul-Emile (feu Bernadette Vachon), feu Marie-Jeanne (feu Maurice Fournier), feu Maria (feu Conrad Vachon), feu Maurice (Pauline Vachon), feu Yvette (feu Albert Bernier), Hénédine (feu Jacques Dansereau) et Marie-Claire (feu Edmond Fillion). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement de Sainte-Claire ainsi qu'au Dr Turmel pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse 80, boul. Bégin Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la