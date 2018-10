PETITCLERC, Carole Brière



Au CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, le 8 octobre 2018, à l'âge de 65 ans et 11 mois, est décédée subitement madame Carole Brière, épouse de monsieur Serge Petitclerc. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13h, suivi d'Carole laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Karine (Romain Julien) et Steve (Emilie Dion Moisan); ses petits-fils : Étienne et Gabriel; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Jacques (Pauline Paquin), Daniel (Renée Clermont), Francine, Évelyne (Mario Richard); Huguette Petitclerc (Guy Germain), Diane Petitclerc (Jean-Marc La Haye), Solange Petitclerc (Normand Denis), Marlène Denis Petitclerc ainsi que ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du coeur et de L'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec, Qc, G2J 1B8.