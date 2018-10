LAROSE, Lucien



À son domicile, le 7 octobre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Lucien Larose, époux de madame Agathe Lambert depuis 60 ans. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Aline Lantagne), François (Sylvie Anctil), Claire et Pierre (Johanne Côté); ses petits-enfants : Félix (Julie Chamberland), Dominic, Maxime (Audrey Dallaire), Louis (Mélanie Côté), Charles et William, Yannick (Alexe Laflamme); son frère Arthur (Dorothée Lambert), feu Marcel (feu Jacqueline Dubuc), feu Marie-Jeanne (feu Paulin Demers); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lambert : Gaston (feu Hélène Archambault), feu Marguerite, feu Jean-Claude (feu Micheline Fournel), Marien (Diane Cloutier), Denis (Paulette Foucreault), Berthe, Hélène (Roger Bouchard), Louis-Marie (Micheline Garant) et Anne-Marie (Alain Rimoux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à la docteure Julie Laroche pour les bons soins et les attentions, de même qu'aux ambulanciers et au personnel du CLSC de Saint-Romuald. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 10h.