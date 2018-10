BLIER, Monique



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Monique Blier, survenu à Chicoutimi, le 26 septembre 2018. Elle était la fille de feu Lucienne Gervais et de feu Abraham Blier. Elle a demeuré à Québec durant une grande partie de sa vie, mais a passé ses trois dernières années à Chicoutimi. Sa famille recevra les condoléances, dès 10h, à(Pour accéder au stationnement gratuit, emprunter la rue des Jardins-Mérici et avancer vers la première barrière à votre droite.) Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: feu Pauline, feu Annette, feu Lorraine, feu Mario (Clémence), feu Gaston (Johanne), feu Roger et Pascal (Lise); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s très cher(ère)s, dont Bibiane et Jean. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'unité 2 du Centre d'hébergement Saint-François de Chicoutimi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaque, 550 rue Sherbrooke Ouest, Tour Est, bureau 1010, Montréal, (QC) H3A 1B9, téléphone : 514 849-7591.https://mssociety.donorportal.ca/Donation/Donation.aspx?F=1673&T=GENER&L=fr-CA&G=303&NFP=1