BUSSIÈRES, Chantal



À son domicile, entourée de l'amour de ses proches, le 1 octobre 2018, à l'âge de 51 ans et 11 mois, est décédée madame Chantal Bussières, conjointe de monsieur Pierre Giguère, fille de monsieur Gérard-Gilles Bussières et madame Monique Demers. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16h à 18h45.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre son conjoint, monsieur Pierre Giguère et ses parents: monsieur Gérard-Gilles Bussières et madame Monique Demers, elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Raphaël, Anabelle (Mathieu) et Gabriel; sa soeur Stéphanie (Pascal Desgagnés); son neveu Félix-Antoine; sa belle-mère: Colette Hochu (feu Jacques Giguère, Ronald Morin); ses belles-soeurs et ses beaux-frères de la famille Giguère: Sylvie (Éric Pelletier), Danny (Marco Boutin); leurs enfants respectifs: Mégan et Michaël; ses ami(e)s: Annick Cadoret-Auger (Mario), Martin Bastien (Johanne) et Isabelle Parent, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines. La famille tient à remercier le Dr Lalancette, le Dr Couture et madame Marie-Christine Houde, de l'Hôtel-Dieu de Québec et tout le personnel soignant du 8ième étage, ainsi que Dre Anne Savard pour son dévouement et les bons soins prodigués à la maison. La famille tient aussi à remercier les infirmières du CLSC en particulier Nathalie et Véronique pour leur soutien. SVP, compensez l'envoi de fleurs par un don au Fonds Raphaël Giguère et Chantal Bussières du CHU de Québec à l'adresse suivante : https://don.fondationduchudequebec.ca/Pages/Campaigns/Campaign.aspx?campaign=176Aucun arrangement floral ne sera accepté. La famille tient à ce que ce soit dirigé en dons. Des formulaires seront disponibles sur place aussi.