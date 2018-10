TESSIER, Gilles



À son domicile, entouré de l'amour des siens, le 7 octobre 2018, à l'âge de 65 et 11 mois ans est décédé monsieur Gilles Tessier, époux de dame Claire Allard, fils de feu monsieur Maurice Tessier et de feu dame Yvonne Dusablon. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 12 h 30,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son épouse, monsieur Tessier laisse dans le deuil ses enfants: Alexandre (Annie-Christine Pelletier), Mélissa (Alexandre Massicotte), Roxane (Maxime Julien), Franchesca et Jhomary Corbeil; ses petits-enfants: Gabriel Tessier-Allard, Victoria Massicotte, Arthur Massicotte, Alexi Corbeil, Alyson Julien et Jacob Tessier-Allard; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tessier et Allard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer , 190, rue Dorchester, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9. Des formulaires seront disponibles à l'église.