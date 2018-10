BERGERON, Ernest



Au centre d'hébergement de Charlesbourg, le 6 octobre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Ernest Bergeron, époux de dame Noëlline Bouchard, fils de feu dame Jeannette Gilbert et de feu monsieur Ernest Bergeron. Il demeurait à St-Émile. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 12h30 à 14h,etLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. de Saint-Émile. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Noëlline; son fils: Alain (Julie Villeneuve); ses petits-enfants: Jérôme, Pénélope, Charlotte, ainsi que les membres des familles Bergeron et Bouchard; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parent et amis(es). Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement de Charlesbourg et du CLSC de la Jacques-Cartier pour leur dévouement, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au centre d'hébergement de Charlesbourg (soins palliatifs), 7150, boul. Cloutier, Québec G1H 5V5, tél. : 418 628-0456, poste 1300. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.