BEAUPRÉ, Lionel



À son domicile, entouré de l'amour des siens, le 4 octobre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Lionel Beaupré, fils de feu monsieur Roméo Beaupré et de feu dame Marie-Anna Shanahan, époux de feu dame Yolande Godin. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléancesà compter de 8 h 30,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur Beaupré laisse dans le deuil ses enfants: feu Sylvain, Denis (Myriam Paquet) et Louise (François Drolet); ses petits-enfants: Amélie Beaupré, Mathieu et Luc Drolet et Maxime Beaupré; ses frères et sœurs: feu Lucienne (feu Robert Paré), feu Aline (feu Rolland Germain), feu Marc-André (feu Lucille Rochette, France Bélanger),feu Louisette(feu Jean-Paul Julien), Raymonde (feu Richard Jobin), Suzanne (Gilles Morel) et feu Jean-Jacques; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Godin: feu Camillia (feu Paul Nadeau), feu Rolland (feu Yvette Careau), feu Maurice (Jeannine Beaulieu), Pauline (feu Jean-Paul Beaupré), feu Pierre (feu Thérèse Godin) et feu Robert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil ses amis de la Société du Patrimoine de Saint-Raymond. La famille désire remercier le Dre Gaétane Beaupré ainsi que le personnel des soins palliatifs du CLSC de Saint-Raymond pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église.