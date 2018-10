BRETON, Marcel



À son domicile, le 11 août 2018, à l'âge de 69 ans et 9 mois, est décédé M. Marcel Breton, fils de feu Calixte Breton et de feu Germaine Cliche. Il demeurait à Tring-Jonction autrefois de Saint-Frédéric.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium duvendredi le 12 octobre de 19h à 21h30, samedi, jour de la célébration, à compter de 9h. Les funérailles ont été confiées à laIl était le frère d'Huguette (Camil Jacob), feu Roger (feu Marie Bertholini), feu Jean-Guy (Suzanne Corriveau), feu Marielle (feu Paulo Morin), feu Louisette (feu Léandre Poulin), Marie-Claire (feu Paul-Ibert Lessard), feu Gilles, André (Solange Laplante), Denis, Diane, Daniel (Marielle Gamache). Il laisse également dans le deuil plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association québécoise de la fibrose kystique (2750, chemin Ste-Foy, Québec, G1V 1V6) : https://www.fibrosekystique.ca