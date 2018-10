GOULET, Linda



Au CHSLD Pavillon de St-Anselme, le 6 octobre 2018, à l'âge de 57 ans, s'est éteinte paisiblement entourée des siens Mme Linda Goulet, fille de feu Léonide Plante et de feu Alexandre Goulet, et conjointe de Claude Corriveau. Elle demeurait à Ste-Claire de Bellechasse. La famille recevra les condoléances auà partir de 9h30,Les cendres seront déposées au Columbarium du cimetière paroissial de Ste-Claire. Elle laisse dans le deuil son conjoint Claude Corriveau ainsi que ses sœurs et frères: Francine (feu Armand Santerre), Réjean (Suzette Desbiens), Rénald (Cécile Fortin), Marielle (Alain Cadoret), Andrée-Anne (Michel Paradis), Lyne (Bernard Pouliot), Chantale (Bruno Samson). Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau: Jean-Louis (Monique Robitaille), Lucie (Normand Forgues), Miville (Sylvie Baillargeon), Noëlla (Roger Baillargeon), Diane (François Lemelin), Céline, Odette, Gilles (Marlyne Turgeon) ainsi que son filleul Vincent Goulet et sa filleule Audrey Pouliot et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier au Docteure Anne Laliberté pour son écoute et sa disponibilité ainsi qu'au personnel du CLSC de St-Lazare pour leur grande empathie et professionnalisme. Vos témoignages de condoléances peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, St-Louis 2ième étage, Lévis (Québec) G6V 4G9, téléphone : 418-903-6177 ou à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone : 418-683-8666. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Goulet a été confiée pour crémation à la Maison funéraire :