GIROUX, Jean-Guy



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 3 octobre 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé entouré des siens, monsieur Jean-Guy Giroux, fils de feu monsieur Lionel Giroux et de feu madame Alice Grenier. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 11h30 et de là au cimetière paroissial. Monsieur Giroux laisse dans le deuil ses frères et sa sœur : Albert-Eugène (Pauline Boutin), Gaston (feu Nicole Cliche, Thérèse Simard) et Nicole (Pierre André Thérien) ; sa belle-sœur Jeannine Lachance (feu Camille Giroux) ; son filleul Jean-Francois Thérien (Marjolaine Poulin et leurs enfants Alexia et Charles Olivier) ; ses neveux et nièces : Véronique Thérien, Isabelle Giroux (Stéphane Arseneault et leurs enfants Laurie et Raphaël), Valérie Giroux (Yannick Lamontagne et leurs enfants Méanne et Alec), Danny, Rémy et Alain Giroux, Ginette Latouche (Jean-Hugues Brown) ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu : Marie-Alice (feu Lauréat Latouche), Rose-Aimée (feu Guy Bédard) et Albert-Lionel. Un remerciement spécial à Ginette Latouche pour son dévouement envers son oncle Jean-Guy. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca