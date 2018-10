LABERGE, Guy



À son domicile, le 28 septembre 2018, à l'âge de 62 ans et 3 mois, est décédé monsieur Guy Laberge, fils de madame Aline McClish (Maurice Julien) et de feu monsieur Jean-Marc Laberge. Il demeurait à Québec.Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre sa mère madame Aline McClish, son frère Mario (Nicole Gagnon), ses sœurs: Élyse (Denis Noël) et Nina; ses neveux et nièces: Philippe, Sophie, Simon, Catherine, Marie-Christine et Pier-Alexandre. Il sera aussi regretté par ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur ou à la Paroisse St-Albert Legrand. Des formulaires seront disponibles sur place.