DROLET, Pauline Bédard



Au CHSLD Sacré-Cœur, le 28 septembre 2018 à l'âge de 81 ans, est décédée madame Pauline Bédard épouse de Jean-Claude Drolet. Ils ont été mariés plus de 51 ans et ils ont demeuré à Vanier pendant plus de 40 ans. Elle était la fille de feu Gaudias Bédard et feu Simone Bélanger. Outre son époux Jean-Claude, elle laisse également dans le deuil son fils Yvon, ses sœurs et frères, Estelle (feu Maurice Bélanger), Jeannine (feu Paul-André L'Heureux), Rachel (feu Jean-Maurice Sanfaçon), Denis (Lisette Banette), Pierre (feu Henriette Breton), Eugène (Claudette Duchesneau), Fabiola, Fernand (Bernadette Tanguay) et Carole; sa belle-sœur Lisette Lamarre (feu Gérard Drolet), ses beaux-frères Roland, Marcel, Rosaire Nadeau (feu Monique Drolet) ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines. La famille recevra les condoléancesdès 12h.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière St-Charles-Borromée. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Sacré-Cœur, de l'hôpital St-François-d'Assise et de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC (4715 Avenue des Replats, Québec, Qc, G2J 1B8, (418) 682-6387). La direction des funérailles a été confiée au