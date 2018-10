FORTIER, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 30 septembre 2018, à l'âge de 89 ans, entouré de ceux et celles qu'il aimait, est décédé dans la paix et la sérénité, monsieur Roger Fortier, fils de feu madame Émérentienne Leclerc et de feu monsieur Pierre Fortier.Il est parti retrouver sa sœur Jacqueline et ses quatre frères : Adélard, Lucien, Jean-Paul et Gaston.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. Il laisse dans le deuil sa compagne Rosanne Tremblay et ses nièces : Ginette Morin (Jean Guillemette), Hélène Morin (Jean-Pierre Tremblay) et Lynda Morin (Réal Bernier). Il laisse également dans le deuil les enfants de sa compagne et ceux de ses nièces; ainsi que tous ses nombreux et nombreuses ami(e)s de la Résidence Sainte-Geneviève. Nous voulons adresser un merci tout spécial à la formidable équipe médicale de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les excellents soins qui lui ont été prodigués depuis le mois de mars dernier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, dédié à l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.