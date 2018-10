BUREAU, Hélène



À son domicile, le 30 septembre 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée Madame Hélène Bureau, fille de feu Marcel Bureau et de feu Hermance Cadoret.Elle laisse dans le deuil sa soeur Suzanne, ses enfants Patricia (André Morissette), Steve (Nadia Tremblay), Nadia (Sylvain Gagnon), ses petits-enfants (Alexandre, Gabriel, Sabrina, Britanny et Brandon) et son précieux ami Jean-Yves Lapointe. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Gisèle (Richard Cloutier), Marc (Line Falardeau), Alain (France Sauvageau), Guy (Johanne Gilbert), Rémi (Denise Falardeau) et Louis (Lucie Robert). La famille recevra les condoléances,de 12h à 15h à laSincères remerciements à toute l'équipe de soins à domicile du CLSC de la Jacques Cartier pour leur aide précieuse. La famille tient à remercier plus particulièrement Sarah Smith, Karine Lamonde, Véronique Tremblay et Carole Hébert pour leur grande présence, leur professionnalisme et leur soutien exceptionnel. Toute marque de sympathies peut se traduire par un don à la Fondation Élan (fondationelan.com) ou à la Fondation de l'Ataxie Charlevoix-Saguenay (arsacs.com).