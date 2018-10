VÉZINA, Rolande Pelletier



Au CHSLD de Montmagny, le 5 octobre 2018 à l'âge de 85 ans est décédée Mme Rolande Pelletier, épouse de feu M. André Vézina. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h suivi deLes cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses filles: Louise, Nicole, France; ses petits-enfants: Geneviève (Simon Quintal), Daniel, Audrée (François Morin), Anthonie (Olivier Bibeault-Pinard); ses arrière-petits-enfants: Jules et Thomas; sa sœur, sa belle-sœur et ses beaux- frères: Thérèse Pelletier (feu Paul Pelletier), Louis Defluent (feu Germaine Pelletier), Roger Vézina (Denise Vachon), Georges Vézina (feu Solange Jacques); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie le personnel du CHSLD de Montmagny (2e étage) ainsi que le Dr Raymond Fortin pour leurs bons soins et les bons services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un à l'association pulmonaire Québec, www.pq.ppoumon.ca, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.