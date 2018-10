BRIND'AMOUR, Gaston



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 6 octobre 2018, à l'âge de 82 ans et 2 mois, est décédé M. Gaston Brind'Amour, époux de dame Ghislaine Dionne. Il était le fils de feu M. Cléophas Brind'Amour et de feu dame Anna-Marie Cloutier. Il laisse dans le deuil ses 4 enfants: Hélène (Denis Michaud), Carole (Mario Verret), Bruno et Martin. Il était le frère de feu Cécile (Germain Durocher), feu Antoine (feu Colette Royer), feu Raymond (Véronique Pageau), feu Irène (feu Albert Hudon), Lionel, Claude (Jeanette Savard), Jean-Marie (Nicole Landry), Claudette (Jean-Claude Huôt), feu Raymonde (Michel Comeau), Murielle (Cécile Ouellet) et Suzanne (Michel Lemieux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dionne: Cécile, Victoria (feu Roland Sénécal), Jeanette (feu Adjutor Langlois) et Germaine (feu Jean-Yves Bélanger). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 14h à 16h.La famille désire remercier profondément le personnel soignant du 2e étage du Centre d'hébergement Champlain des Montagnes pour les bons soins prodigués à M. Brind'Amour. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation Québécoise du Cancer (190 rue Dorchester bureau 50 Québec QC G1K 5Y9).