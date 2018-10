ST-HILAIRE, Yolande Robitaille



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 3 octobre 2018, à l'âge de 83 ans et 2 mois, est décédée dame Yolande Robitaille. Elle était l'épouse de monsieur Lucien St-Hilaire, fille de feu Maurice Robitaille et de feu Adrienne Petit. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil outre son époux Lucien, ses enfants : Christian (France Drouin) et Stéphane (Panagiota Zochios); son petit-fils Patrick (Lydia Turcotte). Elle laisse également dans le deuil ses sœurs : Cécile (Edmond Blanchard) et Denise (Jean Jinchereau); ses belles-sœurs : Aline Lefrançois (feu Maurice Robitaille) et Françoise Marcoux (feu André Robitaille), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Hilaire : Jacqueline (feu Jean-Paul Fréchette), Jeannine, Denise et son beau-frère Gérard (Nicole Houle), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour le soutien et l'attention portée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Diabétiques de Québec, 979, Avenue de Bourgogne, Québec, G1W 2L4, Tél : 418 656-6241 poste 2. Site internet : info@diabec.com et à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes Inc., 6000, 3e Avenue Ouest, Québec, Qc, G1H 7J5, Tél : 418 627-1124.