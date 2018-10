LAMBERT, Suzanne Fournier



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, le jeudi 4 octobre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Suzanne Fournier, épouse de feu Clément Lambert, compagne de feu Claude Dufour. Elle était la fille de feu Rose Anna Couture et de feu Armand Fournier. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Louis Légaré); sa petite-fille Marie-Pierre Jobin; son arrière-petit-fils Maksim Blinov; sa sœur feu Ghislaine (Paul-Henri Brochu), ses frères: Yvon (Marie-Reine Gosselin), Gaston (feu Nicole Letarte, Claudette Morin), feu Jean-Paul (Noëlla Lavoie), Michel (Suzanne Veilleux) et Pascal (France Labrie); sa belle-sœur et ses beaux-frères de la famille Lambert: Sœur Colette, o.p., André (Ida Pleau) et Yvan (Solange Bussière), ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille désire exprimer sa profonde gratitude au Dr François Piuze, ainsi qu'à tous les membres du personnel soignant et autres de l'unité des soins palliatifs, pour leurs soins attentionnés et leur empathie envers la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, à l'attention de l'unité des soins palliatifs, Téléphone : 418 684-2260 Site web : www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.