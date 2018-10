LATULIPPE, Roger



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 5 octobre 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Roger Latulippe, CPA, CA, époux de dame Michelle Tremblay. Il demeurait à Courville, Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairelundi, le 15 octobre 2018, de 19h à 21h. Mardi, jour des funérailles, de 10h à 12h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Nathalie (Ivan Bernier) et Jean-Michel, H. B.A.A., M.B.A.; ses sœurs et ses beaux-frères: Lilianne (Paul-Henri Légaré) et Marielle (André Desjardins); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: Richard (Louise Lavoie) et Cécile (Rolland Jobin). Il était aussi le beau-frère de feu Jean (Jeannot) Tremblay. Il laisse enfin plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du Centre de dialyse Yves-Warren, de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour les bons soins reçus durant les 10 dernières années. Remerciements sincères aussi à l'équipe du 3ième étage du Centre d'Hébergement St-Augustin pour le dévouement et les soins formidables prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, aux soins de l'Hôtel-Dieu de Québec, spécifiquement pour les maladies rénales, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles sur place. Par téléphone au (418) 525-4385Site Internet: www.fondationduchudequebec.ca