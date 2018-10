BIGAOUETTE, Lise



À l'hôpital St-Sacrement, le 4 octobre 2018, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Lise Bigaouette, épouse de monsieur Lawrence Pageau, fille de feu madame Yvette Blouin et de feu monsieur Rosaire Bigaouette. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 13 octobre 2018, de 10h à 13h.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil outre son époux Lawrence; ses filles: Sylvie (Jean-François Légaré), Martine et Caroline (Steve St-Jacques); ses petits-enfants: Maxime, Alexandre, Antoine (Catherine-Anne Fortier), Mathis, Jakob et Roxane; ses soeurs: feu Diane (André Gingras, Lorraine Picard) et Claire (Jean-Claude Robitaille). Elle laisse également dans le deuil les enfants de son conjoint: Marc (Doris Nadeau), Guylaine (Michel Maheu), Johanne, Christian (Carolina Cursio) et Manon (Oliver Gugg); ses grands amis: Claudette et Jean-Paul Racine; sa tante: Pierrette Blouin; le père de ses filles: Robert Dufour (Anne-Marie Thivierge); ainsi que des beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel dévoué du département des soins palliatifs de l'hôpital du St- Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.