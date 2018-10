CLOUTIER, Lucien



Au CHSLD Sainte-Marie, le 2 octobre 2018, à l'âge de 93 ans et 3 mois, est décédé M. Lucien Cloutier, époux de feu Louise-Hélène Bolduc. Il demeurait à Vallée-Jonction. Les funérailles auront lieu samedi le 13 octobre 2018 à 11 h en l'église de Vallée-Jonction et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 12 octobre de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil sa fille Michèle Cloutier (Daniel Nadeau); sa petite-fille Dominique Nadeau (Stephan Vachon). Il était le frère de feu Gabrielle (feu René Bisson), Madeleine (feu Adrien Poulin), feu Lorenzo (feu Simone Fournier), feu Charles (Cécile Roy), feu Rita (Germain Laflamme), feu Yvon (feu Jeannine Gilbert), Monique, Roland (Jacqueline Lacasse), Marguerite (Yvon Nadeau) et Lise. Il était le beau-frère de feu Claire- Aimée (feu Réal Dubois), feu Huguette (feu Roger Paquet), feu Francine (feu Louis-Marie Roy), feu Gabriel et Michel. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Le Crépuscule (774-G, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Beauce, G6E 0K6) : www.fondationlecrepuscule.com ou à la Fabrique Sainte-Famille (Vallée-Jonction).