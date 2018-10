DUMAS, Jacques



À sa résidence, le 2 septembre 2018, à l'âge 59 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jacques Dumas, fils de feu Marcel Dumas et de feu Ghyslaine Villeneuve. Il demeurait à Boischatel. Selon ses volontés et à son image, il n'y aura pas de service religieux. L'inhumation des cendres se fera en présence de ses proches parents et amis et se tiendra le samedi, 13 octobre 2018 à 14h auIl laisse dans le deuil ses sœurs et ses beaux-frères : Ginette, Huguette (Pierre Marier), Lise (François Bédard), Carole (Jocelyn Pruneau) ; son oncle, sa tante et sa cousine dont il était très proche : Alice, Marc et Johanne Doiron ; ses neveux et nièces : Anne-Marie (Marie-Noëlle), Julie (Dominique), Francis (Marie-Colombe) et Amélie ; ses petites nièces : Simone, Philomène et Laurence ; ses grands amis : Denis Bélanger, Jocelyn Cournoyer, Daniel Doyon et Pierre Basiouck. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es).