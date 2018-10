CARRIER, Jacqueline Dumas



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 1er octobre 2018, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée madame Jacqueline Dumas, épouse de feu monsieur Willie Carrier, fille de feu Joseph Dumas et de feu Lucienne Carrier. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Pintendre. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marthe (Gilles Gingras), Huguette (André Gosselin), Yves (Diane Nadeau) et Guy (Michelle Méthot); ses petits-enfants : Éric (Sarah Bourque), Pascal (Marie-Pier Anctil), Patrick (Suzanna Furtado), David, Sabrina, Kevin (Stéphanie Audesse), Sarah, Mickaël (Laurie Coulombe) et Marjorie; ses arrière-petits-enfants : Élisabeth, Mélodie, Justine, Charlotte, Heidi, Guillaume, Luc, Laurianne et Magalie; ses frères et soeurs : feu Jean (Lise Dorval), Gisèle, feu Jeannine (feu Paul-Émile Giroux), feu Gérard (feu Anita Poulin), François (Denise Dion), Françoise (feu Jean-Marie Girard), Fernande (feu André Guay), feu Fernand (Carole Lefrançois), Jacques (Louise Ouellet), Monique (feu Jacques Bonneau), Claude (Thérèse Couture) et Pierrette (feu Marc Dumont); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis et du CLSC de Lévis de même qu'à Marielle Gosselin et au Dr Daniel Shink pour leur grand dévouement. La famille vous accueillera aule vendredi 12 octobre de 19h à 22h et le samedi 13 octobre de 10h à 11h30.et de là au Cimetière Mont-Marie, section Lauzon.