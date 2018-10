LAROCHELLE, Benoit



Au Centre universitaire Robert Giffard, le 1er octobre 2018, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Benoit Larochelle, fils de feu monsieur Edmond Larochelle et de feu dame Estelle Fontaine. Il était l'époux de feu dame Marie-Ange Lépine. Il demeurait à Québec.de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jacques, feu Claude, André (Louise Beaumont), feu Pierre (feu Thérèse Tremblay), Rénald (Denise Gagné), Louise (Guy Ross), Carole et Yvon (Sylvie Jobin), ses 11 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Laurent (Armandine Bussières), feu Charles (feu Anne-Marie Turgeon), feu Jos (feu Rolande Maheux), feu Jean-Luc (feu Simone Murphy), feu Sre Pauline C.N.D., Jeannine (Carmel Villeneuve), Marcelle (feu Maurice Maheux), Grégoire et Denise. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lépine qui l'ont précédé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le CLSC de Charlesbourg et le personnel de l'unité des soins palliatifs du Centre universitaire Robert Giffard pour leurs bons soins et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fibrose kystique Canada, 227-2750, chemin Ste-Foy, Québec (Québec), G1V 1V6, tél. : 418-653-2086.