GUIMOND, Louise-Anna Olivier



" S'il poussait une fleur à chacune de nos pensées pour toi, la terre serait un immense jardin. "Au Centre d'hébergement Sacré-Cœur de Québec, le 25 septembre 2018, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée madame Louise-Anna Olivier, épouse de feu monsieur Paul-Émile Guimond. Elle demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marcel (feu Lisette Hamel) et Diane (feu André Dionne); ses petits-enfants: Nancy (François Pouliot), Vicky (Pascal Boutin), Annick (Christian Perreault), feu Michaël et Magalie (Donald Bolduc); ses arrière-petits-enfants: Francis (Marie-Pier), Dave (Bianca), Alyson (Samuel), Megan (Alexandre) et Mathieu; ses arrière-arrière-petits- enfants: Louis-Philippe et Chloé; sa sœur Rita (feu Clément Bernier) et sa belle-sœur Rose-Aline St-Onge (feu Émilien Guimond). Elle laisse aussi dans le deuil une amie exceptionnelle de la famille, Danielle Hamel. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son mari, ses frères et sœurs Olivier: Jean-Marie, Roland, Fernand, Gilles, Marthe et conjoint(e), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guimond. Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement Sacré-Cœur au 300 Ouest, pour les très bons soins prodigués ainsi que le soutien et la grande chaleur humaine apportés à la famille. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la maison funéraireà compter de 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.