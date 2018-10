MARTEL, J. Harold



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 octobre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur J. Harold Martel, époux de dame Françoise Légaré, fils de feu dame Marguerite Bowles et de feu monsieur Pierre sr Martel. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 12h etLes cendres seront déposées au cimetière de la paroisse de St-Ambroise de Loretteville (277, rue Racine, G2B 1E7), sous la direction de laIl laisse dans le deuil, son épouse Françoise Légaré; ses enfants: Brian, Johanne; ses frères et sœurs: feu Jacques (Rita), feu Marie E. (Luc), feu Pierre (feu Monique), feu Joséphine (feu Gerry), Marguerite (feu Don); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Légaré: feu Élarius, Jacqueline (feu Léger) Sr Fernande, feu Gabrielle (feu Simone), Rodrigue (Claudette), feu Gérard (Antoinette), feu Antoinette (André); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675 Chemin Ste-Foy, Québec, QC, G1S 2P7, Tél: 418-683-1449, site web : www.kidney.ca, des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.