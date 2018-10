Auston Matthews et John Tavares brillent dans la victoire des Maple Leafs

Auston Matthews a réussi un doublé, inscrivant au passage le filet de la victoire dans un gain de 5-3 des Maple Leafs de Toronto contre les Red Wings, jeudi à Detroit.

Matthews a ainsi marqué dans chacun des cinq matchs de son équipe cette saison. Il a amassé neuf buts et 12 points. John Tavares a quant à lui récolté quatre aides pour porter son total de points à 10 cette saison.

Mitch Marner, avec trois points, dont un but, et Morgan Rielly, avec un filet et une aide, ont également eu leur mot à dire dans cette troisième victoire consécutive de l’équipe de l’Ontario. Ils comptent respectivement 11 et 12 points cette saison.

Frederik Andersen a repoussé 26 rondelles devant la cage des Leafs. Nick Jensen a réussi un doublé à ses dépens. Dylan Larkin a également touché la cible.

Jimmy Howard est parvenu à bloquer 30 des 34 rondelles dirigées vers lui dans une cause perdante.

Detroit a ainsi subi la défaite lors de ses quatre duels depuis le début de la campagne. Jeudi, ils étaient privés de quatre défenseurs réguliers, soit Jonathan Ericsson, Mike Green, Trevor Daley et Dennis Cholowski.