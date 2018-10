ST-LAURENT

Liliane (Lili) Sénéchal



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 3 octobre 2018, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédée madame Liliane Sénéchal, épouse de monsieur Michel St-Laurent, fille de feu dame Simone Boutet et de feu monsieur Joseph Sénéchal. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son époux Michel, ses enfants : Claudine et Judith (Sylvain Prévost); ses frères et sœurs : André (Alice Châtigny), feu Lucie (Louis Coulombe, Viviane Viviers), Aline (Gilles Grégoire), Pauline (Yves Fréchette), feu Gilles (Armande Bouchard), Lise (feu Joachin Tardif) et Madeleine. Les membres de sa belle-famille St-Laurent : feu Yvon (Maura Pearson), feu Guy (Colette Pageau), Monique (Paul Renaud), feu Pierre (Joanne Beaumont), Nicole (Denis St-Hilaire) et Jacques (Carmen Marcoux), sans oublier tous ceux qui sont déjà partis et qui accueilleront Lili. Sa filleule Suzanne Coulombe ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements très particuliers s'adressent à une amie exceptionnelle, Rose Taillon, pour sa présence constante; aux amies des soupers de sacoches avec des beaux souvenirs; aux ami(e)s de l'Àge D'or, ainsi que ceux de la danse " coucou spécial à ma copine Élise Durocher " pour ces belles années de partage. Lili et la famille remercient très sincèrement les équipes médicales d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour la qualité des soins prodigués, au Dr Yves Bédard pour toutes les années de bons soins et reconnaissance, au Dr Alexandra Sébastianelle, oncologue, à l'Hôtel-Dieu, pour son soutien exceptionnel et l'équipe des soins palliatifs du CHSLD de Charlesbourg, où elle a été entourée de douceur, de confort et d'amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334, Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.