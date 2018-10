LEMAY, Fleurette Morel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 27 septembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Fleurette Morel, épouse de feu monsieur Georges Albert Lemay. Née à Québec, le 7 novembre 1929, elle était la fille de feu dame Angéline Latour et de feu monsieur Adrien Morel. Elle demeurait à Québec arr. La Cité-Limoilou. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Charles. Madame Lemay laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Daniel Nadeau), Hélène (Jacques Pigeon), Ginette; ses petits-enfants: Martin, Dominic, Marie-Ève, David, Vincent, Joanie, Guillaume, Mathieu, Alexandra; ses arrière- petits-enfants: Zachary, Aurélie, Justin, Léa, Charles, Gabrielle, Rosalie, Maxence; sa sœur Fabiola; ses belles-sœurs: Lilianne (André Lamontagne), Denise (feu Claude Tardif) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de même pour leur soutien et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec. www.pq.poumon.ca Tél. : 1 888 768-6669. Les funérailles sont sous la direction de